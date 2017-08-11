Обновлен мировой рекорд на 100-метровке кролем на этапе Кубка мира

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Шведка Сара Шёстрём установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Эйндховене (Нидерланды).

В пятницу шведка проплыла дистанцию за 50,58 секунды. Прежнее достижение (50,77) было установлено Шёстрём 3 августа на этапе Кубка мира в Москве.

Второй результат в Эйндховене показала голландка Раноми Кромовидьойо (51,19), замкнула тройку лучших австралийка Кейт Кэмпбелл (51,75).

Этапы Кубка мира проходят на короткой воде.

Ранее сообщалось, что украинская синхронистка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.