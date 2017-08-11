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    Обновлен мировой рекорд на 100-метровке кролем на этапе Кубка мира

    (обновлено: )62
    Новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем установлен шведской плавчихой Сарой Шестрем. Этапы Кубка мира проходят на короткой воде.
    Сара Шёстрём (Швеция), плаванье, позирует со своей серебряной медалью.
    REUTERS Dominic Ebenbichler

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Шведка Сара Шёстрём установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Эйндховене (Нидерланды).

    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    REUTERS Stefan Wermuth
    "Бронзовое" выступление украинок на ЧМ по синхронному плаванию

    В пятницу шведка проплыла дистанцию за 50,58 секунды. Прежнее достижение (50,77) было установлено Шёстрём 3 августа на этапе Кубка мира в Москве.

    Второй результат в Эйндховене показала голландка Раноми Кромовидьойо (51,19), замкнула тройку лучших австралийка Кейт Кэмпбелл (51,75).

    Этапы Кубка мира проходят на короткой воде.

    Ранее сообщалось, что украинская синхронистка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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