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11.08.201720:16
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    Спорт

    ФИФА до дедлайна получила заявки от двух кандидатов на проведение ЧМ-2026

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    В ФИФА сообщили,что на проведение чемпионата мира в 2026 году претендуют Марокко, а также США, Канада и Мексика, подавшие в апреле совместную заявку.
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    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила, что до указанного срока получила документы только от двух кандидатов на проведение чемпионата мира 2026 года.

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    На проведение турнира в 2026 году претендуют Марокко, а также США, Канада и Мексика, подавшие в апреле совместную заявку. В 2026 году турнир впервые пройдет в новом формате — в финальной части будут участвовать 48 команд, а не 32, как было ранее.

    Теперь каждая ассоциация должна не позднее марта 2018 года официально зарегистрировать и представить свою заявку.

    В мае 2017 года конгресс ФИФА утвердил предложение о выборе хозяина чемпионата мира-2026 на конгрессе в Москве, который состоится в июне 2018 года.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла два места в рейтинге ФИФА и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.

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