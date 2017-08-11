ФИФА до дедлайна получила заявки от двух кандидатов на проведение ЧМ-2026

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила, что до указанного срока получила документы только от двух кандидатов на проведение чемпионата мира 2026 года.

На проведение турнира в 2026 году претендуют Марокко, а также США, Канада и Мексика, подавшие в апреле совместную заявку. В 2026 году турнир впервые пройдет в новом формате — в финальной части будут участвовать 48 команд, а не 32, как было ранее.

Теперь каждая ассоциация должна не позднее марта 2018 года официально зарегистрировать и представить свою заявку.

В мае 2017 года конгресс ФИФА утвердил предложение о выборе хозяина чемпионата мира-2026 на конгрессе в Москве, который состоится в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла два места в рейтинге ФИФА и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.

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