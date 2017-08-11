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    Спорт

    "Барселона" получила €222 млн за выкуп контракта Неймара

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    Неймар пока что не смог дебютировать за новую команду "Пари Сен-Жермен" так как Лига 1 не получила его международный трансферный сертификат (CIT).
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" подтвердил получение 222 миллионов евро, необходимых для активации опции выкупа по контракту бразильского нападающего Неймара, сообщает АФП.

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    В августе представители Неймара воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро, и в статусе свободного агента форвард перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Трансфер стал рекордным для мирового футбола.

    Пока бразилец не смог дебютировать за новую команду, так как Лига 1 не получила его международный трансферный сертификат (CIT). В "Барселоне" объяснили это тем, что ожидание связано с банками, которые должны перевести деньги на счет клуба.

    "Проверка пройдена, следовательно, она привела в движение процесс трансфера", — рассказал источник в "Барселоне", сообщает Р-Спорт.

    Теперь клуб сможет предоставить Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сертификат, который будет направлен во Французскую федерацию футбола (FFF) для регистрации игрока. FFF должна получить CIT до воскресенья.

    "Как только мы получим подтверждение от "Барселоны", сертификат будет немедленно отправлен", — пояснил АФП представитель пресс-службы RFEF.

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