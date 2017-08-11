Кличко после ухода из бокса решил преподавать

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Легенда украинского бокса, двукратный чемпион мира Владимир Кличко после завершения карьеры отправился в университет St.Gallen в Швейцарии, где преподает студентам свой учебный курс инноваций в менеджменте, сообщает пресс-служба братьев Кличко.

Украинец является инициатором этого курса. Программа носит название "CAS Change & Innovation Management" и разработана совместно Владимиром Кличко, KMG и швейцарским университетом Санкт-Галлена.

Ранее было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

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Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.