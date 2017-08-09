Украинка Крестьянская пояснила, почему не смогла переплыть Ла-Манш

facebook.com/mariya.krestyanska

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Украинка Мария Крестьянская объяснила, почему отказалась от продолжения покорения Ла-Манша.

Решение достать ее из воды после большее 10 часов заплыва принял пилот сопроводительного судна, рассказала она на странице в Facebook.

"Последние два часа заплыва я видела французские скалы намного ближе и в это время в действительно верила, что я это сделаю", — поделилась она.

По ее словам, ее темп резко снизился, а когда с ней заговорил экипаж, то ей казалось, что говорят на испанском, а не на английском, как было на самом деле. Это первые признаки истощения и возможного переохлаждения.

Позже пилот подозвал пловчиху и протянул руку, чтобы достать ее из воды. Крестьянская начала спорить, но подчинилась, поскольку за пилотом остается последнее слово.

"Мое здоровье и моя жизнь всегда были в приоритете при выполнении этой задачи и поэтому я не жалею об этом решении", — написала украинка.

Также она сообщила, что в тот же день пловца, который плыл параллельно, достали из воды уже без сознания и он скончался через час по дороге в больницу.

"Я не повержена или грустна. Я не жалею. Я отдала все, что у меня было, в тот день, и буду дорожить моей первой попыткой переплыть Английский канал всю жизнь", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Крестьянска из Ивано-Франковска не переплыла Ла-Манш. Отмечалось, что сопроводительное судно не позволило плыть украинке дальше, когда они были почти у берегов Франции.