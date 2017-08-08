"Ювентус" продал футболиста за 17 миллионов евро

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Туринский "Ювентус" продал полузащитника сборной Габона Марио Лемина в английский "Саутгемптон" за 17 миллионов евро, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Сумма трансфера 23-летнего футболиста будет выплачена в течение трех сезонов и может увеличиться на три миллиона евро из-за различных бонусов, сообщает Р-Спорт.

Как сообщается на сайте "Саутгемтона", Лемина подписал с клубом пятилетний контракт.

"Ювентус" взял Лемина в аренду у "Марселя" летом 2015 года, а через год полностью выкупил права на игрока. В минувшем сезоне габонец забил один гол в 29 матчах за туринский клуб. В составе "Ювентуса" Лемина дважды становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.