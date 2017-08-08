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    Спорт

    Гендиректор "Шахтера" сделал скандальное заявление

    (обновлено: )442
    Как сообщил Сергей Палкин, в ряде СМИ появилась ложная информация о том, что "Шахтер" планирует проводить домашние матчи на НСк "Олимпийский". По его словам, домашние матчи команды будут проходить на харьковском стадионе "Металлист".
    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин
    Фото с личного архива Сергея Палкина

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "Динамо" не является единоличным владельцем НСК "Олимпийский".

    "В СМИ появилась информация, согласно которой "Шахтер" планирует проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский". Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, не соответствующая действительности", — отметил он.

    Скриншот поста Сергея Палкина в Facebook

    Кроме того, "Шахтер" продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе "Металлист".

    "Тем не менее, важно помнить, что Олимпийский — это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии" — добавил Палкин.

    Напомним, "Шахтер" на своем поле обыграл "Мариуполь" в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

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