Гендиректор "Шахтера" сделал скандальное заявление

Фото с личного архива Сергея Палкина

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "Динамо" не является единоличным владельцем НСК "Олимпийский".

"В СМИ появилась информация, согласно которой "Шахтер" планирует проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский". Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, не соответствующая действительности", — отметил он.

Скриншот поста Сергея Палкина в Facebook

Кроме того, "Шахтер" продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе "Металлист".

"Тем не менее, важно помнить, что Олимпийский — это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии" — добавил Палкин.

Напомним, "Шахтер" на своем поле обыграл "Мариуполь" в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу.