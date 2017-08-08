Известный украинский боксер проведет бой против чемпиона мира

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Гвоздик в конце года проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF Андре Уорда, сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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По словам Арума, он уже ведет переговоры относительно будущего боя.

"Мы рассчитываем, что до конца года нам удастся провести поединок Уорд — Гвоздик. Мы уже провели предварительные переговоры с его промоутерами и Roc Nation согласны на этот бой. Сейчас в этом вопросе все зависит от Андре", — рассказал Арум в интервью BoxingTalk.

Напомним, в апреле Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса на арене в американском Оксон Хилле.