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    Известный украинский боксер проведет бой против чемпиона мира

    (обновлено: )95
    Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что уже проведены предварительные переговоры с промоутерами чемпиона мира и Roc Nation согласны на этот бой.
    Александр Гвоздик
    sport.znaj.ua

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Гвоздик в конце года проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF Андре Уорда, сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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    По словам Арума, он уже ведет переговоры относительно будущего боя.

    "Мы рассчитываем, что до конца года нам удастся провести поединок Уорд — Гвоздик. Мы уже провели предварительные переговоры с его промоутерами и Roc Nation согласны на этот бой. Сейчас в этом вопросе все зависит от Андре", — рассказал Арум в интервью BoxingTalk.

    Напомним, в апреле Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса на арене в американском Оксон Хилле.

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