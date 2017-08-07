Экс-форвард "Шахтера" покинул российский клуб

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Антон Шиндер покинул пермский футбольный клуб "Амкар" (Россия) и продолжит карьеру в Европе, сообщается на официальном сайте "красно-черных".

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Шиндер перешел в "Амкар" летом 2016 года, сыграл восемь матчей за пермяков в чемпионате России, один — в Кубке России.

"После завершения процедуры отзаявки из РФПЛ состоится переход футболиста в новую команду. ФК "Амкар" благодарит футболиста за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении.

На протяжении карьеры 30-летний Шиндер также играл за немецкие клубы "Ян Регенсбург", "Гройтер Фюрт" и "Аален", симферопольскую "Таврию", сообщает Р-Спорт.

"Амкар" в четырех матчах чемпионата России-2017/18 потерпел четыре поражения.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Игорь Чайковский, ранее игравший в луганской "Заре", подписал контракт с махачкалинским "Анжи" (Россия).