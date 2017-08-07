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    Экс-форвард "Шахтера" покинул российский клуб

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    Антон Шиндер уходит из пермского футбольного клуба "Амкар". На сайте ФК говорится, что украинский нападающий продолжит футбольную карьеру в Европе. Подробности не приводятся.
    Украинский футболист Антон Шиндер, выступавший за российский ФК Амкар. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Антон Шиндер покинул пермский футбольный клуб "Амкар" (Россия) и продолжит карьеру в Европе, сообщается на официальном сайте "красно-черных".

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    Экс-форвард донецкого "Шахтера" Шиндер перешел в "Амкар" летом 2016 года, сыграл восемь матчей за пермяков в чемпионате России, один — в Кубке России.

    "После завершения процедуры отзаявки из РФПЛ состоится переход футболиста в новую команду. ФК "Амкар" благодарит футболиста за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении.

    На протяжении карьеры 30-летний Шиндер также играл за немецкие клубы "Ян Регенсбург", "Гройтер Фюрт" и "Аален", симферопольскую "Таврию", сообщает Р-Спорт.

    "Амкар" в четырех матчах чемпионата России-2017/18 потерпел четыре поражения.

    Ранее сообщалось, что украинский защитник Игорь Чайковский, ранее игравший в луганской "Заре", подписал контракт с махачкалинским "Анжи" (Россия).

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