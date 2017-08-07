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    Российский пловец получил американское гражданство

    (обновлено: )95
    Аркадий Вятчанин является четырехкратным чемпионом Европы и четырехкратным призером чемпионата мира. На Играх-2008 в составе сборной России Вятчанин завоевал бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.
    Аркадий Вятчанин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин получил американское гражданство и может выступать за сборную США, сообщает Р-Спорт со ссылкой на SwimSwam.

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    Вятчанин покинул российскую сборную после ряда конфликтов с руководством и тренерским штабом и выразил желание получить сербское гражданство. Весной 2015 года он получил сербский паспорт, но, согласно правилам смены спортивного гражданства, не смог принять участие в чемпионате мира-2015 в Казани. Также FINA не позволила Вятчанину выступить за сборную Сербии на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В сентябре 2016 года пловец сообщил, что FINA отказалась сменить его спортивное гражданство на сербское.

    33-летний Вятчанин является четырехкратным чемпионом Европы и четырехкратным призером чемпионата мира. На Играх-2008 Вятчанин завоевал бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.

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