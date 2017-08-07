Луческу решил после сборной Турции завершить свою карьеру

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу решил, что после окончания контракта с турецкой федерацией футбола он больше не будет заниматься тренерской карьерой, сообщает румынский портал Mediafax.

"Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры. После того как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой. Проще говоря, сборная Турции — последнее место работы Луческу-тренера", — сказал наставник.

Он заявил, что не смог отказаться от предложения поработать с национальной командой Турции.

"У нас есть четыре поединка в отборочном турнире ЧМ-2018 и хорошие шансы на завоевание путевки в финал мундиаля", — добавил Луческу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции. Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, подписал с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.