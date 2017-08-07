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    Умерла четырехкратная олимпийская чемпионка

    (обновлено: )109
    Австралийский спринтер Бетти Катберт скончалась на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом. Она была введена в Зал славы IAAF в 2012 году.
    Бетти Катберт
    sports.ru

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На 80-м году жизни умерла четырехкратная олимпийская чемпионка австралийский спринтер Бетти Катберт, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Австралии.

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    Катберт скончалась после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом.

    На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Катберт завоевала золото на дистанциях 100, 200 м и в эстафете 4х100 м. Также на ее счету золото Игр-1964 в Токио на 400-метровке. Отмечается, что она была единственным спортсменом, выигравшим золото Игр на 100, 200 и 400 м.

    Была введена в Зал славы IAAF в 2012 году.

    Напомним, 31 июля в США на 74 году жизни скончался американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель, драматург и номинант на премию "Оскар" Сэм Шепард.

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