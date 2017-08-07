КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На 80-м году жизни умерла четырехкратная олимпийская чемпионка австралийский спринтер Бетти Катберт, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Австралии.

Катберт скончалась после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом.

На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Катберт завоевала золото на дистанциях 100, 200 м и в эстафете 4х100 м. Также на ее счету золото Игр-1964 в Токио на 400-метровке. Отмечается, что она была единственным спортсменом, выигравшим золото Игр на 100, 200 и 400 м.

Была введена в Зал славы IAAF в 2012 году.

Напомним, 31 июля в США на 74 году жизни скончался американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель, драматург и номинант на премию "Оскар" Сэм Шепард.