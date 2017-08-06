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    "Бенфика" завоевала Суперкубок Португалии

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    Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Бенфики", в составе которой отличились Жонас (7-я минута), Харис Сеферович (11) и Рауль Хименес (83). У "Витории", которая ранее уступила "Бенфике" в финале Кубка страны, гол забил Рафинья (43).
    Бенфика в 7-й раз стала обладателем Суперкубка Португалии
    @SLBenfica

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Чемпионы и обладатели Кубка Португалии футболисты "Бенфики" завоевали Суперкубок страны, обыграв "Виторию" (Гимарайнш).

    Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Бенфики", в составе которой отличились Жонас (7-я минута), Харис Сеферович (11) и Рауль Хименес (83). У "Витории", которая ранее уступила "Бенфике" в финале Кубка страны, гол забил Рафинья (43).

    Смотрите также: "Шахтер" — "Динамо". Матч за Суперкубок Украины

    "Бенфика" в 7-й раз стала обладателем трофея.

    Ранее сообщалось, что действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" одержала победу над обладателем Кубка Германии дортмундской "Боруссией" в матче за Суперкубок страны в серии пенальти.

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