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    Спорт

    "Бавария" по пенальти победила "Боруссию" (Дортмунд) в Суперкубке Германии

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    Основное время встречи, прошедшей в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский. На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота.
    Футболисты Баварии празднуют победу в матче за Суперкубок
    @FCBayern

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" одержала победу над обладателем Кубка Германии дортмундской "Боруссией" в матче за Суперкубок страны в серии пенальти.

    Бавария отметила победу в чемпионате Германии пивным душем. Видео
    Канал FC Bayern München на Youtube
    "Бавария" отметила победу в чемпионате Германии "пивным душем"

    Основное время встречи, прошедшей в субботу в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (18). На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти "Бавария" победила – 5:4.

    Для "Баварии" этот успех стал 6-м в истории, она лидирует по числу побед. У "Боруссии" 5 побед.

    Ранее сообщалось, что футболисты "Милана" одержали крупную победу над мюнхенской "Баварией" в матче товарищеского Международного кубка чемпионов. Встреча, состоявшаяся в китайском городе Шэньчжэнь, завершилась со счетом 4:0 в пользу "россонери". Дубль оформил Патрик Кутроне (25-я и 43-я минуты), по мячу забили Франк Кесси (14) и Хакан Чалханоглу (85).

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