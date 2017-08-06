"Бавария" по пенальти победила "Боруссию" (Дортмунд) в Суперкубке Германии

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" одержала победу над обладателем Кубка Германии дортмундской "Боруссией" в матче за Суперкубок страны в серии пенальти.

Основное время встречи, прошедшей в субботу в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (18). На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти "Бавария" победила – 5:4.

Для "Баварии" этот успех стал 6-м в истории, она лидирует по числу побед. У "Боруссии" 5 побед.

Ранее сообщалось, что футболисты "Милана" одержали крупную победу над мюнхенской "Баварией" в матче товарищеского Международного кубка чемпионов. Встреча, состоявшаяся в китайском городе Шэньчжэнь, завершилась со счетом 4:0 в пользу "россонери". Дубль оформил Патрик Кутроне (25-я и 43-я минуты), по мячу забили Франк Кесси (14) и Хакан Чалханоглу (85).