Украинский теннисист стал победителем парного турнира в Испании

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем в парном разряде на турнире ATP Challenger Tour в испанском городе Сеговия.

Призовой фонд турнира составляет 85 тысяч евро.

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Стаховский в паре с испанцем Андреасом Менендесом-Масейрасом выиграл у представителей Испании Роберто Ортега-Ольмедо/Давид Вега Эрнандес — 4:6, 6:3, 10:7.

Ранее сообщалось, что австралиец Мервин Роуз, выигравший два турнира Большого Шлема в одиночном разряде и дважды победивший в теннисном Кубке Дэвиса в составе национальной сборной, скончался в возрасте 87 лет.