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    Украинский теннисист стал победителем парного турнира в Испании

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    Сергей Стаховский в паре с испанцем Андреасом Менендесом-Масейрасом выиграл у представителей Испании Роберто Ортега-Ольмедо/Давид Вега Эрнандес - 4:6, 6:3, 10:7.
    Украинский теннисист Сергей Стаховский
    Associated Press Bernat Armangue

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем в парном разряде на турнире ATP Challenger Tour в испанском городе Сеговия.

    Призовой фонд турнира составляет 85 тысяч евро.

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    Стаховский в паре с испанцем Андреасом Менендесом-Масейрасом выиграл у представителей Испании Роберто Ортега-Ольмедо/Давид Вега Эрнандес — 4:6, 6:3, 10:7.

    Ранее сообщалось, что австралиец Мервин Роуз, выигравший два турнира Большого Шлема в одиночном разряде и дважды победивший в теннисном Кубке Дэвиса в составе национальной сборной, скончался в возрасте 87 лет.

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