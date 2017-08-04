наверх
04.08.201716:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Интер" заинтересовался Ярмоленко

    139
    По словам источника, технический директор миланского клуба Вальтер Сабатини оценивает трансфер капитана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко в 20 млн евро.
    Андрей Ярмоленко
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов итальянского "Интера", сообщает La Gazzetta Dello Sport. По словам источника, технический директор миланского клуба Вальтер Сабатини оценивает трансфер игрока в 20 млн евро.

    Смотрите также: "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 

    В качестве альтернативного варианта миланский клуб рассматривает полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Ламелу. В нем "Интер" был заинтересован еще осенью прошлого года.

    Контракт Ярмоленко с "Динамо" истекает в 2020 году. Полузащитник Ярмоленко все также пребывает в сфере интересов "Ромы".

    Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может начать новый сезон в мюнхенской "Баварии".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает