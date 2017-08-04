"Интер" заинтересовался Ярмоленко

КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов итальянского "Интера", сообщает La Gazzetta Dello Sport. По словам источника, технический директор миланского клуба Вальтер Сабатини оценивает трансфер игрока в 20 млн евро.

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В качестве альтернативного варианта миланский клуб рассматривает полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Ламелу. В нем "Интер" был заинтересован еще осенью прошлого года.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" истекает в 2020 году. Полузащитник Ярмоленко все также пребывает в сфере интересов "Ромы".

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может начать новый сезон в мюнхенской "Баварии".