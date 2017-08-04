КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал своего преемника.

По мнению Кличко, Энтони Джошуа станет не просто его приемником, но и будущей легендой данного вида спорта.

"Мое сердце спокойно, зная, что передаю эстафету Энтони Джошуа, представителю следующего поколения. Удачи тебе, мой младший брат. Я горжусь тобой!", – написал Кличко в своем instagram.

В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

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Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.