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    Кличко назвал своего преемника

    Тема:

    Владимир Кличко. Окончен бой (81)

    (обновлено: )21802
    Украинский боксер Владимир Кличко считает, что его британский боксер Энтони Джошуа стнет не только его преемником, но и будущей легендой бокса.
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    УНИАН

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал своего преемника.

    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко. Видео
    FavBet/Youtube
    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко

    По мнению Кличко, Энтони Джошуа станет не просто его приемником, но и будущей легендой данного вида спорта.

    "Мое сердце спокойно, зная, что передаю эстафету Энтони Джошуа, представителю следующего поколения. Удачи тебе, мой младший брат. Я горжусь тобой!", – написал Кличко в своем instagram.

    В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

    Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

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