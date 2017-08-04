В Киеве прошла жеребьевка третьего этапа Кубка Украины

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Начиная с этого сезона, все стадии Кубка Украины проходят исключительно под эгидой ФФУ.

В жеребьевке приняли участие 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа, к которым присоединились 6 команд Премьер-Лиги, а также финалист Кубка Украины среди любительских команд — "Демня" из Львовской области.

По итогам жеребьевки следующие пары:

"Авангард" — "Ворскла"

"Колос" — ФК "Мариуполь"

"Гелиос" — "Десна"

"Жемчужина" — "Сталь"

ФК "Демня" — ФК "Львов"

"Агробизнес" — "Верес"

"Ингулец" — "Арсенал-Киев"

"Днепр-1" — "Горняк-Спорт"

"Прикарпатье" — "Карпаты"

"Таврия" — "Зирка"

Матчи состоятся на полях команд, которые указаны первыми. На следующем этапе соревнований — 1/8 финала — к 10 победителям третьего предварительного этапа соревнований присоединятся 6 сильнейших команд УПЛ.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир.

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