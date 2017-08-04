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    В Киеве прошла жеребьевка третьего этапа Кубка Украины

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    В ФФУ сообщили, что на следующем этапе соревнований - 1/8 финала - к 10 победителям третьего предварительного этапа соревнований присоединятся 6 сильнейших команд УПЛ.
    Во время финала Кубка Украины по футболу на стадионе ФК Ворскла в Полтаве
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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    Начиная с этого сезона, все стадии Кубка Украины проходят исключительно под эгидой ФФУ.

    В жеребьевке приняли участие 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа, к которым присоединились 6 команд Премьер-Лиги, а также финалист Кубка Украины среди любительских команд — "Демня" из Львовской области.

    По итогам жеребьевки следующие пары:

    "Авангард" — "Ворскла"

    "Колос" — ФК "Мариуполь"

    "Гелиос" — "Десна"

    "Жемчужина" — "Сталь"

    ФК "Демня" — ФК "Львов"

    "Агробизнес" — "Верес"

    "Ингулец" — "Арсенал-Киев"

    "Днепр-1" — "Горняк-Спорт"

    "Прикарпатье" — "Карпаты"

    "Таврия" — "Зирка"

    Матчи состоятся на полях команд, которые указаны первыми. На следующем этапе соревнований — 1/8 финала — к 10 победителям третьего  предварительного этапа соревнований присоединятся 6 сильнейших команд УПЛ.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир. 

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