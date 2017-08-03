"ПСЖ" подписал 5-летний контракт с Неймаром

Arnd Wiegmann

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро.

Смотрите также: Новая пассия самого дорогого футболиста мира Неймара

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Во вторник издание L'Equipe сообщило, что боссы "Барселоны" обвиняют "ПСЖ" в попытке разрушить современные порядки в европейском футболе и нечестным способом обойти принцип финансового fair play, и будут до последнего препятствовать трансферу.

Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года из "Сантоса". В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах за "Барселону".