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    За большие деньги Владимир Кличко вернется на ринг - эксперт

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    Владимир Кличко. Окончен бой (80)

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    Менеджер профи-бокса, профильный журналист и комментатор Юрий Нестеренко в эфире "ГС" подчеркнул, что ситуация Владимира не может сравниться с уходом из бокса его брата Виталия.
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В мире спорта ожидается новый тренд — все внимание неожиданно переместилось с футбола на бокс. Причиной этому послужило официальное заявление Владимира Кличко о том, что он завершил свою карьеру профессионального спортсмена.

    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко. Видео
    FavBet/Youtube
    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко

    Возможно ли возвращение Кличко-младшего на рингу в будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал менеджер профи-бокса, профильный журналист и комментатор Юрий Нестеренко.

    "Если будут приемлемые деньги для того, чтобы возвращаться, то есть смысл возвращаться, то он, я думаю, вернется. В случае с Виталием (Кличко, брат Владимира, мэр Киева — ред.) была немного другая ситуация. Он пошел в политику, неудачно стартовал как политик, и должен был вернуться в бокс, чтобы снова поднять свой авторитет. Владимиру этого не требуется. Он — вне политики. Следовательно, единственная мотивация вернуться на ринг — это деньги. И, по крайней мере, три чемпионских титула на кону", — отметил Нестеренко.

    В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

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