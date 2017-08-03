Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. По игре, которую показало киевское "Динамо" в Берне против местного клуба "Янг Бойз", оно не заслуживало на победу, заявил главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич.

"Динамо" проиграло в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2 и закончило выступления в турнире.

"Что случилось? Вообще не понятно, особенно в первом тайме. Вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол повлиял. Во втором тайме что-то начало получаться. Но по такой игре мы не заслуживали положительного результата", — сказал Хацкевич в эфире телеканала "2+2".

"Тяжело, но надо держать удар и выходить играть в футбол. Сказал ребятам, что мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. В агрессивности мы уступили. Почему – это переговорим, когда успокоимся. Надеюсь, таких матчей больше не будет", — добавил тренер.

Также Хацкевич отметил, что "Динамо" продолжает искать крайнего левого защитника.