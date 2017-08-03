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    Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили

    (обновлено: )15
    Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал надежду, что таких матчей, как в Берне против "Янг Бойз", больше не будет. Первый матч третьего раунда ЛЧ киевляне уверенно выиграли.
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. По игре, которую показало киевское "Динамо" в Берне против местного клуба "Янг Бойз", оно не заслуживало на победу, заявил главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич.

    Матч Янг Бойз - Динамо. Видео
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    "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    "Динамо" проиграло в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2 и закончило выступления в турнире.

    "Что случилось? Вообще не понятно, особенно в первом тайме. Вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол повлиял. Во втором тайме что-то начало получаться. Но по такой игре мы не заслуживали положительного результата", — сказал Хацкевич в эфире телеканала "2+2". 

    "Тяжело, но надо держать удар и выходить играть в футбол. Сказал ребятам, что мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. В агрессивности мы уступили. Почему – это переговорим, когда успокоимся. Надеюсь, таких матчей больше не будет", — добавил тренер.

    Также Хацкевич отметил, что "Динамо" продолжает искать крайнего левого защитника.

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