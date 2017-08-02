Игрока "Шахтера" могут дисквалифицировать на три матча

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Тайсон может быть дисквалифицирован на три игры.

Во время матча "Шахтера" против "Стали" (Каменское) (2:1), Тайсон ударил по лицу соперника Артура Даниеляна, но арбитр показал "горняку" только желтую карточку.

Но накануне Комитет арбитров Федерации футбола Украины признал, что судья Иван Бондарь должен был наказать Тайсона красной карточкой за агрессивное поведение, сообщает ua-football.com.

КДК ФФУ может постфактум наказать игрока. По дисциплинарным правилам ФФУ, за агрессивное поведение во время игры Тайсон может быть дисквалифицирован на три матча.

Ранее сообщалось, что ультрас "Стали" собирались сорвать матч Чемпионата Украины по футболу против донецкого "Шахтера".