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    Футбольная лига Испании помешает переходу Неймара в "ПСЖ"

    (обновлено: )17
    По данным СМИ, бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Футбольная лига Испании (LFP) может встать на пути трансфера бразильского форварда Неймара из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Sport.es.

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    Утверждается, что LFP решило заблокировать опцию в контракте Неймара, по которой другие клубы могут купить его у "Барселоны" за 220 миллионов евро. По словам главы LFP Хавьера Тебаса, он не совсем понимает, каким образом" ПСЖ" может выкупить Неймара у "Барсы" за такую сумму, не нарушив правила финансового fair play.

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    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

    Во вторник издание L'Equipe сообщило, что боссы "Барселоны" обвиняют "ПСЖ" в попытке разрушить современные порядки в европейском футболе и нечестным способом обойти принцип финансового fair play, и будут до последнего препятствовать трансферу.

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