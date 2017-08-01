наверх
01.08.201719:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Федецкий нашел работу в одном из украинских клубов

    (обновлено: )5
    Львовские "Карпаты" сообщают, что 32-летний защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий будет играть под номеров 44.
    Игрок сборной Украины Артем Федецкий (справа) и вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Львовские "Карпаты" подписали 2-летнее соглашение с защитником национальной сборной Украины Артемом Федецким.

    "Во Львове Артем будет выступать под привычным 44 номером. Защитник уже выступал за "Карпаты" с 2009 по 2012 года. В матчах за "зелено-белую" команду Федецкий провел 75 игр и забил 12 мячей", — сообщает сайт "Карпат". 

    fckarpaty.lviv.ua
    Артем Федецкий

    Ранее сообщалось, что Федецкий не будет подписывать контракт с польской командой "Термалика", выступающей в высшей лиги футбольного чемпионата Польши. Федецкий отказал полякам из-за низкой зарплаты. 

    Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча. После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Инфографика. Как вести себя в жару
    Украина: жара наступает
    Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы