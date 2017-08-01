Федецкий нашел работу в одном из украинских клубов

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Львовские "Карпаты" подписали 2-летнее соглашение с защитником национальной сборной Украины Артемом Федецким.

"Во Львове Артем будет выступать под привычным 44 номером. Защитник уже выступал за "Карпаты" с 2009 по 2012 года. В матчах за "зелено-белую" команду Федецкий провел 75 игр и забил 12 мячей", — сообщает сайт "Карпат".

fckarpaty.lviv.ua Артем Федецкий

Ранее сообщалось, что Федецкий не будет подписывать контракт с польской командой "Термалика", выступающей в высшей лиги футбольного чемпионата Польши. Федецкий отказал полякам из-за низкой зарплаты.

Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча. После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.