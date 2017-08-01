Рабочая группа IAAF предлагает продлить отстранение легкоатлетов из РФ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендует конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока все условия по восстановлению ее членства не будут выполнены, сообщается в пресс-релизе IAAF.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Ранее совет IAAF объявил, что ВФЛА не вернет себе членство в организации до того момента, пока не будет в полной мере восстановлена работа РУСАДА.

"Рабочая группа сочла, что был достигнут существенный прогресс в выполнении некоторых условий, установленных советом для восстановления членства в IAAF, но они не выполнены в полном объеме, остается сделать несколько важных шагов", — говорится в релизе.

"В отчете рабочей группы, направленном в конгресс, содержится предложение оставить в силе отстранение ВФЛА до тех пор, пока все условия, указанные советом IAAF… для последующего восстановления ВФЛА не будут выполнены", — говорится в сообщении.

IAAF отмечает, что ВФЛА соответствует большинству необходимых критериев, но есть определенные вопросы. Так, ВФЛА не продемонстрировала рабочей группе, что сформировала культуру борьбы с допингом и создала атмосферу, в которой поощряется деятельность информаторов. Рабочая группа также отметила, что с апреля 2017 года не получала сообщений о проблемах с тестированием российских легкоатлетов от специально созданной структуры на национальном уровне или под надзором антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

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Рабочая группа также сообщила, что ВФЛА пока не предоставила письменный всесторонний анализ причин, по которым не обеспечила своевременное введение в действие временного отстранения тренеров по легкой атлетике, а также объяснения, как в будущем с помощью изменений в законе или условий контракта сможет эффективно обеспечить отстранение спортсменов и персонал, однако пообещала сделать это в будущем.