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    Ультрас "Стали" собирались сорвать матч против "Шахтера"

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    По словам начальника службы безопасности "Стали" (Каменское) Андрея Мороза, на протяжении недели поступала информация о подготовке срыва матча, который состоялся в субботу вечером в Днепре.
    Болельщики ФК Сталь
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Ультрас "Стали" (Каменское, Днепропетровская область) собирались сорвать матч Чемпионата Украины по футболу против донецкого "Шахтера", сообщает "Террикон".

    Поединок, прошедший в субботу вечером в Днепре, завершился волевой победой "горняков" со счетом 1:2. 

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    По словам начальника службы безопасности "Стали" Андрея Мороза, на протяжении недели поступала информация о подготовке срыва матча.

    "Она стопроцентно подтвердилась. Мы были готовы. В результате нашей работы перед матчем, после досмотра стадиона с помощью взрывотехников, нашими усилиями было обезврежено и найдено около 70 единиц пиротехники. Заявления звучали не просто так. Мы готовы, думаем, что матч пройдет в хорошем режиме. С точки зрения безопасности мы все сделали", — сказал Мороз в эфире канала "Футбол 2".

    По его словам, претензии ультрас заключаются в том, что их клуб не играет в родном городе — Каменском (Днепродзержинск) из-за отсутствия там стадиона. 

    "Мы совместно с полицией все официально задокументировали. Дальше уже их действия. Мы все будем держать на контроле", — добавил Морозов.

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