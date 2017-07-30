ПСЖ победил "Монако" и завоевал Суперкубок Франции

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. "Пари Сен-Жермен" выиграл у "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.

Смотрите также: "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча

Матч, прошедший в Танжере (Марокко), завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан, у которых голы забили Дани Алвес (51-я минута) и Адриен Рабьо (63-я), в составе монегасков отличился Джибриль Сидибе (30-я).

twitter.com/as_monaco Суперкубок Франции. ПСЖ - "Монако"

В матче за Суперкубок участвуют победитель чемпионата Франции, которым в прошлом сезоне стал "Монако", и обладатель Кубка Франции ("ПСЖ"). Столичный клуб выиграл титул в седьмой раз в истории и в пятый раз подряд.

Ранее сообщалось, что донецкий "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы.