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    ПСЖ победил "Монако" и завоевал Суперкубок Франции

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    Матч, прошедший в Танжере (Марокко), завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан, у которых голы забили Дани Алвес (51-я минута) и Адриен Рабьо (63-я).
    Игроки Монако в матче против ПСЖ
    twitter.com/as_monaco

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. "Пари Сен-Жермен" выиграл у "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.

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    Матч, прошедший в Танжере (Марокко), завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан, у которых голы забили Дани Алвес (51-я минута) и Адриен Рабьо (63-я), в составе монегасков отличился Джибриль Сидибе (30-я).

    twitter.com/as_monaco
    Суперкубок Франции. ПСЖ - "Монако"

    В матче за Суперкубок участвуют победитель чемпионата Франции, которым в прошлом сезоне стал "Монако", и обладатель Кубка Франции ("ПСЖ"). Столичный клуб выиграл титул в седьмой раз в истории и в пятый раз подряд.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы.

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