Пять безответных мячей. "Динамо" разгромило "Карпаты"

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" одержал крупную победу над львовскими "Карпатами" в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

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Три гола забил Виктор Цыганков и по одному — Виталий Буяльский и Дьёмерси Мбокани.

Ранее в субботу донецкий футбольный клуб "Шахтер" на последних секундах вырвал победу в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" обыграли "Сталь" из Каменского со счетом 2:1. Встреча прошла в Днепре.