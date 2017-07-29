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    Спорт

    Пять безответных мячей. "Динамо" разгромило "Карпаты"

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    Три гола забил Виктор Цыганков и по одному - Виталий Буяльский и Дьёмерси Мбокани. Встреча прошла в субботу в Киеве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.
    Футболисты Динамо
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" одержал крупную победу над львовскими "Карпатами" в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

    Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

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    Три гола забил Виктор Цыганков и по одному — Виталий Буяльский и Дьёмерси Мбокани.

    Ранее в субботу донецкий футбольный клуб "Шахтер" на последних секундах вырвал победу в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" обыграли "Сталь" из Каменского со счетом 2:1. Встреча прошла в Днепре.

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