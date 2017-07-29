Футбол в прифронтовом Мариуполе. В регион стянули тысячу полицейских

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Более тысячи правоохранителей несут службу в усиленном режиме в Донецкой области из-за футбольных матчей чемпионата Украины в Мариуполе, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее МВД Украины, Служба безопасности и Государственная служба охраны рекомендовали футбольным клубам не проводить матчи на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе, поскольку он расположен в непосредственной близости от линии разграничения в Донбассе. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе.

"На обеспечение общественной безопасности в Донецкой области заступили более тысячи правоохранителей… 29 и 30 июля в городе (Мариуполь) пройдут два футбольных соревнования — игра молодежных составов и матч премьер-лиги между командами "Мариуполь" и "Черноморец" (Одесса). Поэтому только в Мариуполе на патрулирование вышли более 270 правоохранителей", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины Патрулирование в Мариуполе из-за футбольных матчей

Отмечается, что в целях безопасности усилен контроль на всех въездах-выездах из города и всех стоп-контролях. Для более быстрой и качественной проверки на всех блокпостах количество полицейских значительно увеличено.

Национальная полиция Украины Патрулирование в Мариуполе из-за футбольных матчей

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В то же время мариупольский сайт 0629 сообщает, что бронегруппы будут охранять прифронтовой город каждую ночь в течение трех суток. В состав усиленных групп быстрого реагирования входят сотрудники уголовного розыска областного главка, отдела безопасности дорожного движения и бойцы спецподразделения КОРД. Наряды будут нести службу на специальном транспорте и обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий.