Защитник сборной Украины не подписал контракт с польским клубом

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий не будет подписывать контракт с польской командой "Термалика", выступающей в высшей лиги футбольного чемпионата Польши.

По информации "Футбол1", Федецкий отказал полякам из-за низкой зарплаты.

Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча.

После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.

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