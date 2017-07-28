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    Защитник сборной Украины не подписал контракт с польским клубом

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    По информации СМИ, 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий отказал польской команде "Термалика" из-за низкой зарплаты.
    Игрок сборной Украины Артем Федецкий (справа) и вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий не будет подписывать контракт с польской командой "Термалика", выступающей в высшей лиги футбольного чемпионата Польши.

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    По информации "Футбол1", Федецкий отказал полякам из-за низкой зарплаты. 

    Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча.

    После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.

    Ранее конголезский форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что ассистенты главного тренера киевской команды Александра Хацкевича, Олег Лужный и Максим Шацких слишком строги.

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