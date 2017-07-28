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    Спорт

    Греческий футболист справил нужду за воротами на стадионе "Динамо"

    (обновлено: )12420
    Один из запасных игроков греческого клуба справил нужду на стадионе прямо по ходу игры. Во время разминки футболист присел и спрятался за рекламными щитами, которые находятся за воротами.
    Игрок ПАОКа справил нужду за воротами на стадионе Динамо
    Фото со страницы Ильи Губань в Facebook

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Необычный случай произошел во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Олимпиком" и греческим ПАОКом, который проходил на стадионе "Динамо" в Киеве.

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    Один из запасных игроков греческого клуба справил нужду на стадионе прямо по ходу игры. Во время разминки футболист присел и спрятался за рекламными щитами, которые находятся за воротами. Свидетелями данной ситуации стали журналисты, а также технический персонал стадиона.

    "С фразой "Sorry, i wanna pi pi" мне довелось увидеть это, а потом еще и вдыхать благовония made in Greece. Я был в шоке и одновременно испытывал отвращение, что не хотел фотографировать и смотреть в сторону этого смелого парня", — сообщил на своей странице в Facebook Илья Губань, опубликовав фото курьеза, которое сделал фотограф Сергей Ярошевский.

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