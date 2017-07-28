Игрок сборной Украины будет выступать за команду польского села

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий продолжит карьеру в Польше.

По информации телеканала "Футбол 1", Федецкий будет выступать за польскую "Термалику". Команда играет в местной Экстраклассе, представляя небольшой поселок Нецеча. В составе "Термалики" также играет экс-защитник "Металлиста", "Ильичевца" и донецкого "Металлурга" Артем Путивцев.

Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча.

После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.

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