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    Спорт

    Игрок сборной Украины будет выступать за команду польского села

    (обновлено: )4610
    Защитник сборной Украины Артем Федецкий в прошлом сезоне провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", после ухода украинский футболист пребывал в статусе свободного агента.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии. Архивное фото
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий продолжит карьеру в Польше.

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    По информации телеканала "Футбол 1", Федецкий будет выступать за польскую "Термалику". Команда играет в местной Экстраклассе, представляя небольшой поселок Нецеча. В составе "Термалики" также играет экс-защитник "Металлиста", "Ильичевца" и донецкого "Металлурга" Артем Путивцев.

    Напомним, в прошлом сезоне Федецкий провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", не забив ни одного мяча.

    После ухода из "Дармштадта" Федецкий пребывал в статусе свободного агента.

    Ранее конголезский форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что ассистенты главного тренера киевской команды Александра Хацкевича, Олег Лужный и Максим Шацких слишком строги.

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