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    Сборная Украины совершила рывок в медальном зачете на Всемирных Играх

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    Лидирует в рейтинге стран-участниц на соревнованиях во Вроцлаве сборная России (26 золотых – 12 серебряных – 10 бронзовых). Вторые – итальянцы (14-10-10), третьи – немцы (11-8-9).
    Украинский тяжелоатлет Дмитрий Семененко
    scu.org.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. По результатам седьмого день соревнований на Х Всемирных Играх-2017, которые проходят в польском Вроцлаве, сборная Украины завоевала 21 медаль – шесть золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

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    Украинская команда сделала рывок в медальной таблице, поднявшись за минувший день на три строчки, заняв 8-ое место. 

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    Лидирует в рейтинге стран-участниц сборная России (26 золотых – 12 серебряных – 10 бронзовых). Вторые – итальянцы (14-10-10), третьи – немцы (11-8-9). В то же время по общему количеству наград украинцы – в пятерке лучших.

    Ранее сообщалось, что украинский тяжеловес Сергей Белый по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании — 407,5 кг, жиме лежа — 297,5, и становой тяге — 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.

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