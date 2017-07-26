"Динамо" победило "Янг Бойз"

Кадр из видео ТСН

КИЕВ, 26 июл — РИА Новсти Украина. Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов победило "Янг Бойз" из Швейцарии со счетом 3:1 в пользу киевлян.

Смотрите также: "Шахтер" vs "Динамо". Лучшие моменты матча

Голы сумели забить Ярмоленко, Мбокани, Гармаш, Фасснахт.

Динамо: Коваль — Кадар, Вида, Хачериди, Морозюк — Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев — Гонсалес (Цыганков, 81), Гармаш, Ярмоленко — Мбокани

Янг Бойз: фон Бальмоос — Бенито (Лотомбо, 77), Нуху, фон Берген, Мбабу — Фасснахт, Саного (Асалле, 52), Эбишер (Бертоне, 64), Раве — Соу, Оаро.

Ответная встреча пройдет 2 августа в Берне.

Напомним, конголезский форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что ассистенты главного тренера киевской команды Александра Хацкевича, Олег Лужный и Максим Шацких слишком строги.