Звезда бокса объявил о завершении карьеры

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

"Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец", — написал Фьюри в своем аккаунте в Instagram.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

На счету Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях.