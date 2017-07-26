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    Звезда бокса объявил о завершении карьеры

    (обновлено: )271
    Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры и поблагодарил своих болельщиков.
    Пресс-конференция абсолютного чемпиона по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Архивное фото
    REUTERS Lee Smith Livepic

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

    Тайсон Фьюри пытается перепрыгнуть через забор
    Канал Ultimate Sport Channel в Youtube
    Тайсон Фьюри упал в грязь, пытаясь перепрыгнуть через забор

    Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

    "Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец", — написал Фьюри в своем аккаунте в Instagram.

    Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

    На счету Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях.

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