"Динамо" - "Янг Бойз": киевляне забили два мяча

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в поединке Лиги Чемпионов против швейцарского клуба "Янг Бойз" ведет в счете. Матч проходит в Киеве на НСК "Олимпийский".

После первого тайма "Динамо" выигрывает со счетом 2:0. Авторы голов — Андрей Ярмоленко (15 минута) и Дьемерси Мбокани (34 минута).

Читайте также: Украина для Трампа – инструмент борьбы с оппонентами в США. Опрос экспертов

Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".