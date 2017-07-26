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    "Динамо" - "Янг Бойз": киевляне забили два мяча

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    Первый тайм матча Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" оказался успешным для киевлян, мячи забили Андрей Ярмоленко (15 минута) и Дьемерси Мбокани (34 минута).
    Болельщики Динамо. Архивное фото
    @HooligansTV

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в поединке Лиги Чемпионов против швейцарского клуба "Янг Бойз" ведет в счете. Матч проходит в Киеве на НСК "Олимпийский".

    После первого тайма "Динамо" выигрывает со счетом 2:0. Авторы голов — Андрей Ярмоленко (15 минута) и Дьемерси Мбокани (34 минута).

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    Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".

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