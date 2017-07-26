Нападающий "Динамо" рассказал, кто в коллективе самый строгий

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Конголезский форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что ассистенты главного тренера киевской команды Александра Хацкевича, Олег Лужный и Максим Шацких слишком строги.

fcdynamo.kiev.ua Дьемерси Мбокани

"Да, они строги, это правда. Но такие же они не только со мной, но и со всеми игроками, для тренеров все равны и нет любимчиков. Они строги только на поле, но так ведь и должно быть", — цитирует сайт "Динамо" Мбокани.

Что же касается главного тренера, то он, по словам Мбокани, приятный человек, открытый к общению.

"Мне очень импонирует, что он разговаривает с каждым, даже во время тренировок, может пошутить, посмеяться. Я отлично нахожу с ним общий язык, в общем, как и остальные ребята. Если бы меня попросили назвать тройку лучших тренеров из всех, с кем я когда-либо работал, Александр Хацкевич точно был бы в ней", — рассказал футболист.

Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".