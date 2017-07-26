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    Нападающий "Динамо" рассказал, кто в коллективе самый строгий

    (обновлено: )88
    Форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что главный тренер команды Александр Хацкевич входит в тройку лучших наставников среди тех, с кем футболисту довелось работать.
    Игроки ФК Динамо (Киев)
    @UEFAcom_ru

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Конголезский форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани рассказал, что ассистенты главного тренера киевской команды Александра Хацкевича, Олег Лужный и Максим Шацких слишком строги.

    fcdynamo.kiev.ua
    Дьемерси Мбокани

    "Да, они строги, это правда. Но такие же они не только со мной, но и со всеми игроками, для тренеров все равны и нет любимчиков. Они строги только на поле, но так ведь и должно быть", — цитирует сайт "Динамо" Мбокани.

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    Что же касается главного тренера, то он, по словам Мбокани, приятный человек, открытый к общению.

    "Мне очень импонирует, что он разговаривает с каждым, даже во время тренировок, может пошутить, посмеяться. Я отлично нахожу с ним общий язык, в общем, как и остальные ребята. Если бы меня попросили назвать тройку лучших тренеров из всех, с кем я когда-либо работал, Александр Хацкевич точно был бы в ней", — рассказал футболист.

    Ранее Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление госохраны рекомендовало футбольному клубу "Динамо" (Киев) не проводить матчи в Мариуполе Донецкой области, принимая во внимание "реальное состояние угроз".

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