Украинец установил рекорд на Всемирных Играх по пауэрлифтингу

КИЕВ, 26 июл — РАИ Новости Украина. Сборная Украины во вторник, 25 июля, завоевала "золото" и "бронзу" на соревнованиях по пауэрлифтингу на Всемирных Играх в польском Вроцлаве, установив новое мировое достижение,передает УНИАН.

Так, Сергей Белый стал чемпионом Игр. Украинский тяжеловес по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании — 407,5 кг, жиме лежа — 297,5, и становой тяге — 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.

Еще один украинский спортсмен — Дмитрий Семененко — в этой же категории завоевал "бронзу". Сумма Семененко — 1042 кг (432 кг + 280 кг + 330 кг).

scu.org.ua Украинский тяжелоатлет Дмитрий Семененко

Украинская сборная на играх в Польше представлена в 20 видах спорта и по итогам пяти дней Всемирных Игр имеет в своем активе уже 15 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых. В общем зачете наши атлеты замыкают первую десятку стран.