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    Украинец установил рекорд на Всемирных Играх по пауэрлифтингу

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    Украинский тяжеловес Сергей Белый по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании - 407,5 кг, жиме лежа - 297,5, и становой тяге - 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.
    Украинский тяжелоатлет Сергей Белый
    scu.org.ua

    КИЕВ, 26 июл — РАИ Новости Украина. Сборная Украины во вторник, 25 июля, завоевала "золото" и "бронзу" на соревнованиях по пауэрлифтингу на Всемирных Играх в польском Вроцлаве, установив новое мировое достижение,передает УНИАН.

    Так, Сергей Белый стал чемпионом Игр. Украинский тяжеловес по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании — 407,5 кг, жиме лежа — 297,5, и становой тяге — 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.

    Еще один украинский спортсмен — Дмитрий Семененко — в этой же категории завоевал "бронзу". Сумма Семененко — 1042 кг (432 кг + 280 кг + 330 кг).

    scu.org.ua
    Украинский тяжелоатлет Дмитрий Семененко

    Украинская сборная на играх в Польше представлена в 20 видах спорта и по итогам пяти дней Всемирных Игр имеет в своем активе уже 15 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых. В общем зачете наши атлеты замыкают первую десятку стран.

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