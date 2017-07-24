"МанСити" подписал контракт с 23-летним защитником за рекордные €57,5 млн

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Бенжаменом Менди, который ранее выступал за "Монако", сообщает Р-Спорт.

Как сообщается, 23-летний защитник подписал с "Сити" соглашение сроком на пять лет. За свою новую команду Менди будет играть под 22-м номером. Француз должен будет присоединиться к новым партнерам по команде в США и может дебютировать за "Манчестер Сити" в матче Международного кубка чемпионов против мадридского "Реала", который пройдет в Лос-Анджелесе в среду, 26 июля.

Сумма трансфера не разглашается, но, как ранее сообщали СМИ, "Монако" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Менди за 40 и 45 миллионов евро, но потом английский клуб увеличил предложение до 57,5 миллиона евро, что превзошло рекордную сумму, заплаченную ранее за защитника. Рекорд принадлежал Кайлу Уокеру, который ранее перешел в "Манчестер Сити" из "Тоттенхэм Хотспур" за 56,6 миллиона евро.

В минувшем сезоне Менди сыграл 39 матчей за "Монако" и забил один мяч. За сборную Франции футболист провел четыре встречи.

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