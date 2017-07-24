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    Спорт

    Пике: Неймар остается в "Барселоне"

    (обновлено: )11
    Как сообщается, форвард перешел в "Барселону" летом 2013 года из бразильского "Сантоса". В общей сложности в составе каталонцев Неймар провел 186 игр и забил 105 мячей.
    Неймар. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар, которым активно интересовался французский "Пари Сен-Жермен", остается в каталонском клубе, заявил защитник "Барселоны" Жерар Пике, пишет Р-Спорт.

    "Он остается", — подписал Пике на своей странице в Twitter совместную фотографию с Неймаром.

    Форвард перешел в "Барселону" летом 2013 года из бразильского "Сантоса". В общей сложности в составе каталонцев Неймар провел 186 игр и забил 105 мячей.

    Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" готов заплатить за Неймара отступные в размере около 220 миллионов евро, прописанные в его контракте с "Барселоной". Также сообщалось, что сам 25-летний бразилец получил бы 50 миллионов евро за подписание соглашение с французским клубом и 180 миллионов за шесть лет контракта.

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