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    Спорт

    Два украинца вышли в финал ЧМ по плаванию

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    Андрей Говоров в полуфинале показал второе время, а Андрей Хлопцов - восьмое. К тому же Хлопцов установил юниорский рекорд мира. В понедельник пройдет финал на 50-метровке баттерфляем.
    Украинский пловец Андрей Говоров
    Укринформ

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Двое украинских пловцов, выступающих на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на спринтерской дистанции 50 метров баттерфляем, вышли в финал.

    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    REUTERS Stefan Wermuth
    "Бронзовое" выступление украинок на ЧМ по синхронному плаванию

    Андрей Говоров в полуфинале показал второе время (22,77 секунды), а Андрей Хлопцов с восьмым результатом (23,31) установил к тому же юниорский рекорд мира.

    Финал чемпионата мира на 50-метровке баттерфляем состоится 24 июля, сообщает Укринформ.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла первое "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Очередную награду добыли девушки в синхронном плавании.

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