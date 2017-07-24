Два украинца вышли в финал ЧМ по плаванию

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Двое украинских пловцов, выступающих на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на спринтерской дистанции 50 метров баттерфляем, вышли в финал.

Андрей Говоров в полуфинале показал второе время (22,77 секунды), а Андрей Хлопцов с восьмым результатом (23,31) установил к тому же юниорский рекорд мира.

Финал чемпионата мира на 50-метровке баттерфляем состоится 24 июля, сообщает Укринформ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла первое "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Очередную награду добыли девушки в синхронном плавании.