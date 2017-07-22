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    Спорт

    Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

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    Переизбранный президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе, которому в ноябре исполнится 82 года, возглавляет федерацию на протяжении последних восьми лет.
    Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе решением конгресса организации переизбран на новый срок, сообщает Р-Спорт.

    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    REUTERS Stefan Wermuth
    "Бронзовое" выступление украинок на ЧМ по синхронному плаванию

    Уругвайский функционер, которому в ноябре исполнится 82 года, возглавляет федерацию на протяжении последних восьми лет. В предыдущий раз он переизбирался в 2013 году.

    Соперником Маглионе за пост главы FINA являлся президент Европейской лиги плавания (LEN) итальянец Паоло Барелли. За Маглионе было отдано 159 голосов, за Барелли — 77.

    Конгресс FINA проходит в субботу в Будапеште.

    Напомним, украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по синхронному плаванию чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште. Украинки заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.

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