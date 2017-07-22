Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе решением конгресса организации переизбран на новый срок, сообщает Р-Спорт.

Уругвайский функционер, которому в ноябре исполнится 82 года, возглавляет федерацию на протяжении последних восьми лет. В предыдущий раз он переизбирался в 2013 году.

Соперником Маглионе за пост главы FINA являлся президент Европейской лиги плавания (LEN) итальянец Паоло Барелли. За Маглионе было отдано 159 голосов, за Барелли — 77.

Конгресс FINA проходит в субботу в Будапеште.

Напомним, украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по синхронному плаванию чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште. Украинки заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.

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