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    Долгополов обыграл лучшего теннисиста России в полуфинале турнира ATP

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    За путевку в финал турнира, который проходит в Швеции, Александр Долгополов поборется с еще одним представителем России - Андреем Кузнецовым.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Первая ракетка Украины Александр Долгополов пробился в полуфинал на турнире ATP в шведском Бостаде, обыграв в пятницу лучшего теннисиста России Карена Хачанова.

    Хачанов, получивший пятый номер посева на турнире, в пятницу в матче 1/4 финала уступил украинцу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (2:7). На корте соперники провели 2 часа ровно.

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    За путевку в финал Долгополов поборется с еще одним представителем России Андреем Кузнецовым.

    Ранее сообщалось, что две украинки вошли в Топ-30 сильнейших теннисисток планеты. 

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