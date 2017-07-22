Долгополов обыграл лучшего теннисиста России в полуфинале турнира ATP

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Первая ракетка Украины Александр Долгополов пробился в полуфинал на турнире ATP в шведском Бостаде, обыграв в пятницу лучшего теннисиста России Карена Хачанова.

Хачанов, получивший пятый номер посева на турнире, в пятницу в матче 1/4 финала уступил украинцу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (2:7). На корте соперники провели 2 часа ровно.

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За путевку в финал Долгополов поборется с еще одним представителем России Андреем Кузнецовым.

Ранее сообщалось, что две украинки вошли в Топ-30 сильнейших теннисисток планеты.