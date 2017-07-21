Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Все пары соперников по третьему отборочному раунду футбольной Лиги Европы определились по итогам матчей четверга, 20 июля. Последним участником третьего раунда стал тель-авивский "Маккаби".
Список всех пар:
ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия),
"Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония),
"Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания),
"Штурм" (Австрия) — "Фенербахче" (Турция),
"Панатинаикос" (Греция) — "Габала" (Азербайджан),
"Млада Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Албания),
"Аустрия" (Австрия) — АЕЛ (Кипр),
"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия),
"Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Испания),
"Олимпик" (Украина) — ПАОК (Греция),
"Арка" (Польша) — "Миттьюлланн" (Дания),
"Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Люксембург),
"Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия),
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция),
"Утрехт" (Нидерланды) — "Лех" (Польша),
"Университатя" (Румыния)- "Милан" (Италия),
"Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Хорватия),
"Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия),
"Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина),
"Эвертон" (Англия) — "Ружомберок" (Словакия),
"Абердин" (Шотландия) — "Аполлон" (Кипр),
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Спарта" (Чехия),
"Ботев" (Болгария) — "Маритиму" (Португалия),
"Зенит" (Россия) — "Бней-Иегуда" (Израиль),
"Марсель" (Франция) — "Остенде" (Бельгия),
"Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения),
АЕК (Кипр) — "Динамо" (Минск, Белоруссия),
АИК (Швеция) — "Брага" (Португалия),
"Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария).
Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные — 3 августа.
Смотрите также: Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован