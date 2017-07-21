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    Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

    (обновлено: )36
    Последним участником третьего раунда футбольной Лиги Европы стал тель-авивский "Маккаби. Первые матчи состоятся 27 июля, ответные - 3 августа.
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Все пары соперников по третьему отборочному раунду футбольной Лиги Европы определились по итогам матчей четверга, 20 июля. Последним участником третьего раунда стал тель-авивский "Маккаби".

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    Список всех пар:

    ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия),

    "Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония),

    "Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания),

    "Штурм" (Австрия) — "Фенербахче" (Турция),

    "Панатинаикос" (Греция) — "Габала" (Азербайджан),

    "Млада Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Албания),

    "Аустрия" (Австрия) — АЕЛ (Кипр),

    "Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия),

    "Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Испания),

    "Олимпик" (Украина) — ПАОК (Греция),

    "Арка" (Польша) — "Миттьюлланн" (Дания),

    "Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Люксембург),

    "Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия),

    "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция),

    "Утрехт" (Нидерланды) — "Лех" (Польша),

    "Университатя" (Румыния)- "Милан" (Италия),

    "Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Хорватия),

    "Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия),

    "Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина),

    "Эвертон" (Англия) — "Ружомберок" (Словакия),

    "Абердин" (Шотландия) — "Аполлон" (Кипр),

    "Црвена Звезда" (Сербия) — "Спарта" (Чехия),

    "Ботев" (Болгария) — "Маритиму" (Португалия),

    "Зенит" (Россия) — "Бней-Иегуда" (Израиль),

    "Марсель" (Франция) — "Остенде" (Бельгия),

    "Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения),

    АЕК (Кипр) — "Динамо" (Минск, Белоруссия),

    АИК (Швеция) — "Брага" (Португалия),

    "Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария).

    Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные — 3 августа.

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