"Барселона" попросила Неймара опровергнуть переход в ПСЖ

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Руководство каталонской "Барселоны" попросило бразильского нападающего Неймара опровергнуть слухи о переходе во французский клуб ПСЖ, передает sport.es.

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Как сообщает издание, в клубе пытаются снизить напряжение вокруг Неймара.

Руководство клуба обратилось к бразильскому игроку с просьбой, написать обнадеживающее сообщение для игроков клуба.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник и капитан ФК "Барселона" Хави по окончании сезона-2017/18 намерен завершить игровую карьеру.