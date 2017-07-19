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    "Барселона" попросила Неймара опровергнуть переход в ПСЖ

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    Согласно информации, руководство каталонской "Барселоны" обратилось к бразильскому игроку Неймару с просьбой написать обнадеживающее сообщение для игроков клуба.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Руководство каталонской "Барселоны" попросило бразильского нападающего Неймара опровергнуть слухи о переходе во французский клуб ПСЖ, передает sport.es.

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    Как сообщает издание, в клубе пытаются снизить напряжение вокруг Неймара.

    Руководство клуба обратилось к бразильскому игроку с просьбой, написать обнадеживающее сообщение для игроков клуба.

    Ранее сообщалось, что бывший полузащитник и капитан ФК "Барселона" Хави по окончании сезона-2017/18 намерен завершить игровую карьеру.

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