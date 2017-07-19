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    Антонио Конте продлил работу с "Челси", СМИ выясняют, на каких условиях

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    Антонио Конте возглавил "Челси" перед началом сезона-2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии. По данным СМИ, 47-летний итальянец будет получать 10 миллионов фунтов стерлингов за сезон.
    Главный тренер ФК Челси Антонио Конте
    Сайт ФК "Челси"

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заключил новое соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте "синих".

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    Новый контракт рассчитан на два года. Подробности сделки не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что по новому договору 47-летний итальянец будет получать в "Челси" 10 миллионов фунтов стерлингов за сезон. В тренерском штабе Конте два новых лица – помощником главного тренера стал Паоло Ваноли. Также приглашен еще один итальянец Давид Мадзотта.

    "Я рад подписанию нового контракта. Мы провели очень серьезную работу, чтобы добиться выдающегося результата в прошлом сезоне. Но сейчас нам придется поработать еще мощнее, чтобы остаться на вершине", — сказал тренер.

    Конте возглавил "Челси" перед началом сезона-2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии.

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