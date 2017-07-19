Антонио Конте продлил работу с "Челси", СМИ выясняют, на каких условиях

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заключил новое соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте "синих".

Новый контракт рассчитан на два года. Подробности сделки не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что по новому договору 47-летний итальянец будет получать в "Челси" 10 миллионов фунтов стерлингов за сезон. В тренерском штабе Конте два новых лица – помощником главного тренера стал Паоло Ваноли. Также приглашен еще один итальянец Давид Мадзотта.

"Я рад подписанию нового контракта. Мы провели очень серьезную работу, чтобы добиться выдающегося результата в прошлом сезоне. Но сейчас нам придется поработать еще мощнее, чтобы остаться на вершине", — сказал тренер.

Конте возглавил "Челси" перед началом сезона-2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии.