наверх
18.07.201722:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в первом туре чемпионата Украины

    (обновлено: )57
    Встреча прошла в Полтаве и завершилась в пользу действующего чемпиона страны - 3:0. Голы забили Факундо Феррейра (27-я минута), Марлос (66) и Алан Патрик (90).
    Матч Шахтер - Ворскла, 18 июля 2017
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" одержали крупную победу над полтавской "Ворсклой" в выездном матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.

    Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны.

    Смотрите также: "Шахтер" — "Динамо". Матч за Суперкубок Украины

    В составе победителей мячи забили Факундо Феррейра (27-я минута), Марлос (66) и Алан Патрик (90).

    ФК "Шахтер"
    Матч "Шахтер" - "Ворскла", 18 июля 2017

    В параллельном матче киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"