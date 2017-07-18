"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в первом туре чемпионата Украины

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" одержали крупную победу над полтавской "Ворсклой" в выездном матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны.

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В составе победителей мячи забили Факундо Феррейра (27-я минута), Марлос (66) и Алан Патрик (90).

ФК "Шахтер" Матч "Шахтер" - "Ворскла", 18 июля 2017

В параллельном матче киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1.