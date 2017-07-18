Две украинки вошли в Топ-30 сильнейших теннисисток планеты

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере вошла в число 30 сильнейших теннисисток планеты в обновленном после завершения Уимблдона рейтинге WTA. Она поднялась с 35-го на 29-е место.

Лучшей среди украинок остается Элина Свитолина, которая опустилась на 6-ю позицию (ранее на 5-м).

Кроме того, свое положение в мировой классификации существенно улучшили Катерина Козлова — 124-е место (+36) и Ангелина Калинина — 213 (+35), сообщает Теннисный портал Украины.

В феврале 2017 года Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу в финале турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:4, 6:2. Триумф на Dubai Tennis Championships принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и десятое место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что является рекордом в истории женского тенниса Украины.