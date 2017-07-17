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    Спорт

    Федерер поднялся на третье место в рейтинге профессионалов

    (обновлено: )3
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Победитель Уимблдонского турнира-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

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    Швейцарец в воскресенье стал 8-кратным победителем Уимблдона, обыграв в финале хорвата Марина Чилича. Федерер поднялся в рейтинге на две строчки и сместил с третьего места своего соотечественника Станисласа Вавринку, который теперь идет пятым.

    Австриец Доминик Тим и японец Кэй Нисикори поднялись на одну строчку каждый и теперь занимают седьмое и восьмое места соответственно. Канадец Милош Раонич опустился на две строчки и стал девятым. Болгарин Григор Димитров поднялся на одну строчку и замкнул топ-10.

    Лучший из россиян в рейтинге — Карен Хачанов (33-я строчка), Андрей Рублев поднялся на 21 строчку и теперь идет на 74-м месте.

    Рейтинг ATP, версия от 17 июля:

    1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,

    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,

    3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

    4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325,

    5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6140,

    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075,

    7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

    8 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3740,

    9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310,

    10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3160…

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