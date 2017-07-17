Федерер поднялся на третье место в рейтинге профессионалов

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Победитель Уимблдонского турнира-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

Швейцарец в воскресенье стал 8-кратным победителем Уимблдона, обыграв в финале хорвата Марина Чилича. Федерер поднялся в рейтинге на две строчки и сместил с третьего места своего соотечественника Станисласа Вавринку, который теперь идет пятым.

Австриец Доминик Тим и японец Кэй Нисикори поднялись на одну строчку каждый и теперь занимают седьмое и восьмое места соответственно. Канадец Милош Раонич опустился на две строчки и стал девятым. Болгарин Григор Димитров поднялся на одну строчку и замкнул топ-10.

Лучший из россиян в рейтинге — Карен Хачанов (33-я строчка), Андрей Рублев поднялся на 21 строчку и теперь идет на 74-м месте.

Рейтинг ATP, версия от 17 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,

3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325,

5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6140,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075,

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

8 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3740,

9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310,

10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3160…