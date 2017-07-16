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    Спорт

    Украинки Кичасова и Горлова стали чемпионками Европы в гребле на байдарках

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    Украинки преодолели дистанцию за 36,527 секунды. В борьбе за медали наши спортсменки обогнали дуэты из Португалии и Польши. Также в активе нашей сборной 3 бронзовые медали по итогам турнира.
    Украинки Кичасова и Горлова стали чемпионками Европы в гребле на байдарках
    Апостроф

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, где чемпионками на дистанции 200 метров стали украинские байдарочницы Мария Кичасова и Анастасия Горлова, сообщает официальный сайт соревнований.

    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште

    Украинки преодолели дистанцию за 36,527 секунды. В борьбе за медали наши спортсменки обогнали дуэты из Португалии и Польши. Также в активе нашей сборной 3 бронзовые медали по итогам турнира.

    В каное-двойке у мужчин 3-е место заняли Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, в байдарке-двойке на этой же дистанции — Игорь Трунов и Иван Семыкин, а в байдарке-четверке на дистанции 500 метров у женщин — Кичасова, Анастасия Тодорова, Мария Повх и Инна Грищун.

    Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходил в Пловдиве с 14 по 16 июля.

    Ранее сообщалось, что Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата мира по водным видам спорта. 

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